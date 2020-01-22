22 Ocak Çarşamba günü dolar ve eurodaki güncel durum, başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 5,90'ın destek konumunda izleneceğini dile getirdi. 22 Ocak canlı dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu sorusu bu kapsamda çok araştırılıyor. İşte güncel döviz kurları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
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