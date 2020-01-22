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  • 22.01.2020 17:50
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 17:50

günü düşüşle kapattı! 22 Ocak canlı dolar ve fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları

Piyasaların üçüncü işlem gününde vatandaşlar ve fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,92'den işlem görüyor. Dün en düşük 5,9115, en yüksek 5,9377 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,9345'ten tamamladı. Peki, 22 Ocak canlı dolar ve ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Dolar düşüşte! Dolar ve euro ne kadar oldu?

22 Ocak Çarşamba günü dolar ve eurodaki güncel durum, başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 5,90'ın destek konumunda izleneceğini dile getirdi. 22 Ocak canlı dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu sorusu bu kapsamda çok araştırılıyor. İşte güncel döviz kurları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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