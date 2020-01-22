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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 17:00

, Davos’taki ’ni ziyaret etti

, 50. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında kurulan 'ni ziyaret etti. İstanbul projesine büyük ilgi olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, ’ye ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Bakan Albayrak, Davos’taki Türk Evi’ni ziyaret etti
Ekonomi ve Maliye Bakanı , Davos'ta bu yıl ilk kez oluşturulan 'ni ziyaret etti. Albayrak, Varlık Fonu tarafından oluşturulan Türk Evi hakkında Türkiye Varlık Fonu Başkanı Zafer Sönmez'den bilgi aldı. İstanbul projesine büyük ilgi olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, Türkiye'ye ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Türk Evi'nde ziyaretçilere Türk çayı, kahve, pide çeşitleri, et ve balık ikram ediliyor. Taze Türk simidinin de ikram edildiği Türk Evi'nde aynı zamanda Türk iş adamları da ikili görüşme yapma fırsatı buluyor.

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