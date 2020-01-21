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  • 21.01.2020 09:11
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 09:21

'de yayımlandı! tan cep telefonu kararı: Taksit sayısı 3 aya indi

Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun () kredilere yönelik vade düzenlemesine uyumlu olarak, fiyatı 3 bin 500 liranın üstündeki cep telefonu satışlarında taksit süresini 3 aya düşürdü.

Cep telefonu taksitleri 3 aya indi

tarafından "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TAKSİT SAYISI 3 AYA İNDİ
Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi.

Buna göre, fiyatı 3 bin 500 liranın üstündeki cep telefonu satışlarında taksit süresi 3 ay olarak uygulanacak. Bu süre, daha önce 6 aydı.

BDDK'DAN FLAŞ KARAR
, Resmi Gazete'nin 14 Ocak tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik vade sınırını 6 aydan 3 aya düşürmüştü.

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