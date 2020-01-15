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Cep telefonu alacaklar dikkat! İşte 12 taksitle alabileceğiniz 3500 TL altı telefonlar

Fiyatı 3.500 TL'nin üzerindeki telefonlarda taksit sınırı 6 aydan 3 aya indi. Buna karşılık 3.500 TL'nin altındaki telefonlarda taksit 12 ay olarak devam edecek. Peki 12 ay taksitle alınabilecek 3500 TL altı telefonlar hangileri? İşte kullanıcı ve cep dostu o telefonlar.

15.01.2020 11:47 - Son Güncelleme: 15.01.2020 11:53
Cep telefonu alacaklar dikkat! İşte 12 taksitle alabileceğiniz 3500 TL altı telefonlar

Türkiye'de yılda ortalama 12 milyon adet cep telefonu satılıyor. Bunun yaklaşık yüzde 20'si 3.500 TL ve üzeri fiyata sahip olan cihazlar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), fiyatı 3.500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik dün vade sınırını 6 aydan 3 aya düşürdü. Buna karşılık çoğu aynı özelliğe sahip 3.500 liranın altındaki telefonlarda ise taksit sayısı 12 olarak devam edecek.

Cep telefonu alacaklar dikkat! İşte 12 taksitle alabileceğiniz 3500 TL altı telefonlar

BİLİNÇLİ TÜKETİM

Amaç, aynı özelliğe sahip daha ucuz telefonları cazip kılmak. Bir başka deyişle bilinçsizce yapılan telefon harcamalarının da önüne geçmek. Piyasada birçok markanın 3.500 liranın altında sunduğu telefon bulunuyor.

Peki 12 taksitle alınabilecek cihazlar hangileri? Telefon alırken ne gibi araştırma ve karşılaştırma yapılmalı?

Cep telefonu alacaklar dikkat! İşte 12 taksitle alabileceğiniz 3500 TL altı telefonlar

YOLCU BERABERİNDE

Özellikle donanım alanında yerli üreticiler de dev markaların teknolojilerini son 3 yılda yakalamayı başardı. Güçlü işlemcilerle donatılan yerli cihazlar, kamera ve RAM güçleriyle de rakiplerine meydan okuyabiliyor.

Cep telefonu alacaklar dikkat! İşte 12 taksitle alabileceğiniz 3500 TL altı telefonlar

Yeni düzenlemeyle bu cihazlar daha da dikkat çekecek. Öte yandan yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti 1 Ocak itibarıyla 1.838 liraya çıktı. Yurt dışından cihaz getirmenin de cazibesi azalmış durumda.

Cep telefonu alacaklar dikkat! İşte 12 taksitle alabileceğiniz 3500 TL altı telefonlar

AYNI CİHAZ FARKLI FİYAT

Aynı cihaz farklı yerlerde çok daha uygun fiyata bulunabiliyor. Apple, Samsung, Huawei gibi pazarın en büyük oyuncularının üst segment telefonları 7 bin liradan 15 bin liraya kadar çıkıyor.

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