Cep telefonu alacaklar dikkat! İşte 12 taksitle alabileceğiniz 3500 TL altı telefonlar
Fiyatı 3.500 TL'nin üzerindeki telefonlarda taksit sınırı 6 aydan 3 aya indi. Buna karşılık 3.500 TL'nin altındaki telefonlarda taksit 12 ay olarak devam edecek. Peki 12 ay taksitle alınabilecek 3500 TL altı telefonlar hangileri? İşte kullanıcı ve cep dostu o telefonlar.
Türkiye'de yılda ortalama 12 milyon adet cep telefonu satılıyor. Bunun yaklaşık yüzde 20'si 3.500 TL ve üzeri fiyata sahip olan cihazlar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), fiyatı 3.500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik dün vade sınırını 6 aydan 3 aya düşürdü. Buna karşılık çoğu aynı özelliğe sahip 3.500 liranın altındaki telefonlarda ise taksit sayısı 12 olarak devam edecek.
BİLİNÇLİ TÜKETİM
Amaç, aynı özelliğe sahip daha ucuz telefonları cazip kılmak. Bir başka deyişle bilinçsizce yapılan telefon harcamalarının da önüne geçmek. Piyasada birçok markanın 3.500 liranın altında sunduğu telefon bulunuyor.
Peki 12 taksitle alınabilecek cihazlar hangileri? Telefon alırken ne gibi araştırma ve karşılaştırma yapılmalı?