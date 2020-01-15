Cep telefonu alacaklar dikkat! İşte 12 taksitle alabileceğiniz 3500 TL altı telefonlar

Türkiye'de yılda ortalama 12 milyon adet cep telefonu satılıyor. Bunun yaklaşık yüzde 20'si 3.500 TL ve üzeri fiyata sahip olan cihazlar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), fiyatı 3.500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik dün vade sınırını 6 aydan 3 aya düşürdü. Buna karşılık çoğu aynı özelliğe sahip 3.500 liranın altındaki telefonlarda ise taksit sayısı 12 olarak devam edecek.