Cep telefonunda taksit 3 aya indi BDDK, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik vade sınırını düşürdü. BDDK'nın yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik vade sınırını düşürdü. BDDK'nın yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik vade sınırı 6 aydan 3 aya çekildi.