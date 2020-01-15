Cep telefonunda taksit 3 aya indi

BDDK, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik vade sınırını düşürdü. BDDK'nın yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik vade sınırı 6 aydan 3 aya çekildi.
- Ekonomi
- 15.01.2020
- Gazete
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