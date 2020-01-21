Milyonlar tarafından Şubat ayı oldukça merakla bekleniyor. Asgari ücret ve AGİ tablosuna göre yeni ayda hangi çalışanın kaç para maaş alacağı arama motorlarında popüler durumda. AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre 'asgari geçim indirimi' ödemesi yapılıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti toplantıyla belirledi. Peki, asgari ücret AGİ tablosuna göre kaç TL maaş ödenecek? Asgari ücret, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir. İşçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak minimum ücretin belirlenmesi asgari ücret ile mümkün kılınmıştır.

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