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  • 22.01.2020 09:08
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 09:08

net-brüt tutarı kaç TL? Şubat ayı müjdesi! Asgari ücret AGİ tablosuna göre kaç lira ödeme yapılacak?

ve oranları geçtiğimiz ayın son günlerinde belli oldu. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte maaş alacak olan milyonlarca çalışan AGİ tablosuna göre ne kadar maaş alacağını araştırmaya başladı. Bu kapsamda özellikle şu günlerde "Asgari ücret AGİ tablosuna göre kaç TL maaş ödemesi yapılacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milyonlarca çalışan AGİ tablosunda yer alan ödeme miktarları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte 2020 yılı tablosu. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

Şubat ayı müjdesi! Asgari ücret AGİ net-brüt zam tutarı kaç TL?

Milyonlar tarafından Şubat ayı oldukça merakla bekleniyor. Asgari ücret ve AGİ tablosuna göre yeni ayda hangi çalışanın kaç para maaş alacağı arama motorlarında popüler durumda. AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre 'asgari geçim indirimi' ödemesi yapılıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti toplantıyla belirledi. Peki, asgari ücret AGİ tablosuna göre kaç TL maaş ödenecek? Asgari ücret, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir. İşçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak minimum ücretin belirlenmesi asgari ücret ile mümkün kılınmıştır.

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