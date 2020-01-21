Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.01.2020 08:57
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 08:57

? İşte 2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri tarihi

Buzağı destek ödemeleri için geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanlığınca ödenen buzağı desteklerinin 2018 2. dönem ödemeleri için bekleyişini sürdüren vatandaşlar, internet üzerinden ödeme tarihini araştırıyorlar. Yapılan açıklamaya göre, ödemelerin gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Peki, ? İşte 2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri tarihi...

Buzağı destekleri ne zaman yatacak?

Buzağı destekleri ne zaman yatacak? Büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'buzağı destek ödemeleri' yapılmaktadır. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşların gerçekleştirdiği başvuruların ardından destekten faydalanmaya hak kazananlar belirleniyor. 2018 2. dönem destek ödemeleri için geri sayım sürüyor. Peki, buzağı destekleri ne zaman yatacak? İşte 2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri tarihi...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen buzağı destek ödemeleri için geri sayım başladı. Bakanlık tarafından çalışmalar başlatıldı. 2018 2. dönem buzağı desteklemelerinin 24 Ocak 2020 günü hesaplara yatırılacağına öğrenildi.

Buzağı desteklemeleri şu şekilde;

İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,

Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,

Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.

Detaylar için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBuzağı destekleri ne zaman yatacak? İşte 2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri tarihi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri