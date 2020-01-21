Buzağı destekleri ne zaman yatacak? Büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'buzağı destek ödemeleri' yapılmaktadır. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşların gerçekleştirdiği başvuruların ardından destekten faydalanmaya hak kazananlar belirleniyor. 2018 2. dönem destek ödemeleri için geri sayım sürüyor. Peki, buzağı destekleri ne zaman yatacak? İşte 2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri tarihi...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen buzağı destek ödemeleri için geri sayım başladı. Bakanlık tarafından çalışmalar başlatıldı. 2018 2. dönem buzağı desteklemelerinin 24 Ocak 2020 günü hesaplara yatırılacağına öğrenildi.

Buzağı desteklemeleri şu şekilde;

İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,

Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,

Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.