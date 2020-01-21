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  • 21.01.2020 17:25
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 17:26

En son saat kaça kadar olur? ların EFT saatleri...

lar arasında yapılan vatandaşlar tarafından oldukça fazla kullanılıyor. Bu bağlamda bankalar 2020 yılı EFT saatlerini belirledi. 2020 yılı güncel EFT saatleri... Belirli bir bankadan diğer farklı bir bankaya para göndermek için yapılması gereken karşı banka hesabına EFT yapmaktır. EFT işlemi, kurumlar ve bireyler arası para alış verişini üzerinden gerçekleştirmenizi sağlayan ’nin kısaltılmış adıdır.

En son EFT saat kaça kadar olur? Bankaların EFT saatleri

Bankaların 2020 yılı içerisinde belirledikleri EFT saatleri nedir? EFT saatleri güncel tam liste ile öğren. Güncel EFT saatleri. EFT yapmak farklı bir bankaya yapacak olduğunuz transferlere verilen isim olup belirli bir bankadan diğer karşı bankaya yapacak olduğunuz EFT işlemleri halk arasında ''para gönderme'' işleminin adına EFT denilmektedir. EFT saatleri 2020, bu sene biraz daha fazla değişim göstermiştir. 2020 güncel EFT saatleri bazı bankalarda daha erken başlar ve daha erken biterken, bazı bankalarda ise daha erken başlayıp daha geç bitmektedir.

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