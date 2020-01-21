Bankaların 2020 yılı içerisinde belirledikleri EFT saatleri nedir? EFT saatleri güncel tam liste ile öğren. Güncel EFT saatleri. EFT yapmak farklı bir bankaya yapacak olduğunuz transferlere verilen isim olup belirli bir bankadan diğer karşı bankaya yapacak olduğunuz EFT işlemleri halk arasında ''para gönderme'' işleminin adına EFT denilmektedir. EFT saatleri 2020, bu sene biraz daha fazla değişim göstermiştir. 2020 güncel EFT saatleri bazı bankalarda daha erken başlar ve daha erken biterken, bazı bankalarda ise daha erken başlayıp daha geç bitmektedir.

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