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  • 21.01.2020 17:34
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 17:46

da inişli çıkışlı hareket! 21 Ocak canlı dolar ve kaç TL oldu? İşte canlı alış satış fiyatı

Global piyasalarda özellikle son dönemlerde inişli çıkışlı seyrini sürdüren güven kaybetmeye devam ediyor. Başta yatırımcılar olmak üzere bu kapsamda on binlerce kişi piyasalardaki güncel durumu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,92'den işlem görüyor. Dün en düşük 5,8878, en yüksek 5,9192 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 5,9185'ten tamamlamıştı. Peki, 21 Ocak canlı dolar ve kaç TL oldu? İşte döviz kurlarında canlı alış satış fiyatı

Dolarda inişli çıkışlı hareket! İşte güncel döviz kurları

Piyasalarda güncel durumu öğrenmek isteyen kişiler döviz kurundaki hareketlilikleri yakından takip ediyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından sabah saatlerinden itibaren önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,92'den işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de işsizlik verileri ile Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,85'in destek olarak izleneceğini bildirdi. İşte 21 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı

21 OCAK DOLAR VE EURO NE KADAR?

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