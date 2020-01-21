Piyasalarda güncel durumu öğrenmek isteyen kişiler döviz kurundaki hareketlilikleri yakından takip ediyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından sabah saatlerinden itibaren önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,92'den işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de işsizlik verileri ile Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,85'in destek olarak izleneceğini bildirdi. İşte 21 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı

21 OCAK DOLAR VE EURO NE KADAR?