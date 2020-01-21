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  • 21.01.2020 17:05
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 17:05

fiyatları yeniden yükselişte | 21 Ocak 2020 altın fiyatları

ABD ile İran arasında yaşanan küresel gerilimin ardından 310 liraya kadar yükselen fiyatları, gerilimin azalmasının ardından yeniden 290 lira seviyelerine gerilemişti. Son birkaç gündür yeniden yukarı yönde ivmelenen altının gramı günü 297 liradan kapattı.

Altın fiyatları yeniden yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart ın kilogramı 297 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 296 bin 400 lira, en yüksek 298 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 297 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 328 milyon 876 bin 320,97 lira, işlem miktarı ise 4 bin 534 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 332 milyon 352 bin 58,95 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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