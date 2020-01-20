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  • 20.01.2020 11:38
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 11:38

? İşte hesaplama

Milyonlarca çalışan , SSK ve Bağkur 4A, 4B, 4C'li için emekli olduktan sonra alınacak maaşın yüksekliği önemlidir. Bu anlamda çalışanların en çok yaptığı şey ise emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaktır. 4A SSK'lı olanlar bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini SGK'nın uygulaması sayesinde kendileri hesaplayabiliyor. Emekli maaşınız çalışmış olduğunuz süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere nazaran hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen lıların görece daha çok maaş almış olduğunu gözlemlemekteyiz. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama 4A kısaca eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

Bugün emekli olsam kaç para maaş alırım? İşte hesaplama

Emekli olunca ne kadar maaş alırım araştırması çalışan vatandaşların gündeminde. Şu an emekli olsam kaç para emekli maaşı bağlar SGK? Kaç yaşımda emekli olurum? Emeklilik maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaşı hesaplamasında dikkate alınan bilgiler nelerdir? Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. 01.01.2016 tarihinden sonra işe giren ve SSK sigorta başlangıcı yaptıran erkek çalışanlar, emekli olmak için en az 61 yaşını tamamlamak zorundadır.

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