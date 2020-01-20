2018 2. dönem buzağı destekleri ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığınca büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı araştırılıyordu. Heyecanla beklenen ödeme tarihi belli oldu. Konu ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, 2018 2. dönem buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çalışmalar başlatıldı. Gelen bilgilere göre, 2018 2. dönem buzağı desteklemelerinin 24 Ocak 2020 günü hesaplara yatırılacağına öğrenildi.

Buzağı desteklemeleri şu şekilde;

İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,

Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,

Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.