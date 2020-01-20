2020 bez mama yardımı ile alakalı detaylar neler? 2020 mama yardımı için nereye başvurmak gerekiyor. Bez ve mama yardımı ne kadar? Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen bez ve mama yardımı genellikle doğum yardımı desteğiyle karıştırılır. İki yardımda temelde annelerin ihtiyaç sahibi olma durumuna göre farklılık gösterir.

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Doğum yardımı her anneye verilirken; bez ve mama yardımı, yeni doğan çocuklara asgari şartlar altında yaşama hakkı sunulması amacıyla ihtiyaç sahiplerine verilir. Doğum yardımı bir kez ödenirken; bez ve mama yardımı parası 24 ay boyunca ödenir. Bez yardımı, ihtiyaçsahibi ve yeni bebekleri olmuş ailelere yapıldığı gibi, yine ihtiyaç sahibi hastalar için de yapılabilir.

Bez ve Mama Yardımı Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Bebek bez ve mama parası yardımı, doğum canlı olarak gerçekleştiğinde ve tamamlandığında verilir. Yardım için annenin, babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gereklidir. Anne ve babanın her ikisi de sağ ve Türk vatandaşı ise yardım anneye verilir. Anne Türk vatandaşı değil ya da vefat etmiş ise bakanlık tarafından belirlenen zorunlu haller dahilinde Türk vatandaşı babanın nüfus kayıt örneği esas alınır ve yardım babaya yapılır. Bez ve mama yardım başvuru için haneye giren miktarın kişi başı asgari ücretin üçte

birinden (701.32TL) az olması gerekir. Anne ya da babanın üzerine herhangi bir malın, gayrimenkulun veya taşınmazın olmaması

şarttır.

Bez ve Mama Yardımı İçin Nereye Başvurulur?

Bez ve mama yardımı desteğinden yararlanmak isteyenlerin belirlenen şartları taşıması halinde başvuru yapmasına imkan tanınır. Bez ve mama yardımı için başvurulması gereken kurumlar: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bakanlığa bağlı vakıflar

Sosyal Güvenlik Kurumu Kaymakamlıklardaki Sosyal Hizmet Müdürlükleri Muhtarlıklar