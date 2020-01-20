Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Yeni yılla birlikte birçok kişinin gelir ve ödemesi artarken çalışanların kıdem tazminatlarına da zam geldi. Aynı işyerinde en az 1 yıl çalışanlara ödenen kıdem tazminatı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kıdem tazminatı Ocak-Temmuz ve Temmuz-Aralık ayları olmak üzere senede iki kez değişiyor. Peki, Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 2020 Kıdem tazminatı alma şartları nedir? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylar...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2020'DE NE KADAR OLDU?

2020 yılı ile birlikte asgari ücrete yapılan zamdan sonra çalışanların alacakları kıdem tazminat tavanları da değişti. Kıdem tazminatı 2020'de yüzde 5.49 artmış oldu. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.730.15 TL oldu.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NEDİR?

Son çalıştığı yerde en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor.

Çalışanın iş akdinin, iş veren tarafından feshedilmesi de bu şartlar arasında.