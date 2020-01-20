2020 kömür yardımı nasıl alınır? Kömür yardımı şartları neler? Kömür yardımı ile alakalı bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizde! Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, muhtaçlık durumuna bakılarak her il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenen ailelere kömür yardımı yapılıyor. Peki kimler kömür yardımından yararlanabiliyor? Kömür yardımı için gerekli olan şartlar nelerdir?

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Kömür Yardımı Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Kömür yardımı alacak aileler genellikle, il ya da ilçelerde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenir. Aynı zamanda belediyeler ve muhtarlıklar da ailelerin tespit edilmesinde büyük rol oynar. Bir ailenin kömür yardımından yararlanabilmesi için; Ev halkında kişi başına düşen gelirin asgarin ücretin üçte birinden (701.32 TL) az olması gerekir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda önceden oluşturulmuş dosyalarının olması şarttır. Dosyalar genellikle muhtarların verdiği yoksulluk listeleri kapsamında şekillendirilir. Başvuruda bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal açıdan muhtaç durumda olduğu mutlaka muhtarlar tarafından teyit edilmelidir.

Kömür Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç sahipleri kömür yardımı için başvuru dilekçelerini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sivil toplum kuruluşlarına, valilik, kaymakamlık ve belediyelere iletebilirler. Başvuruda bulunan kişilerin üzerinde T.C kimlik numarası yazılı olan nüfus suretinin aslı ve fotokopisiyle

dilekçelerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletmeleri yeterli olur. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ithafen yazılan dilekçede, yardım talebinin açıkça ifade edildiği kısa bir açıklama metni de yazılmalıdır.

Kömür Yardımı Ne Zaman Dağıtılır?

Kurumlara yapılacak kömür iletimleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca belirlenecek kriterlere göre; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlükleri tarafından uygun görülen sevkiyat programı kapsamında gerçekleştirilir. Kömür yardımı

teslimatlarının sırası muhtaç ailelerin ihtiyaç durumunun acillik derecesine göre listelendirilir ve vakıflar aracılığıyla dağıtılır. Dağıtımı yapılan kömürlerin satışı yasaklanmıştır.