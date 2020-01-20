25 bin TL muhtaçlık, besin, yakacak ve barınma yardım ödemesi nasıl alınır? İşte başvuru şartları

Aile ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı'ndan yardım almak, muhtaç olan tüm Türk vatandaşları için mümkün olmaktadır. Bakanlık tarafınca verilen yardımlardan faydalanılabilmesi için ilgili şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Toplumsal devlet olmanın bir sorumluluğu olarak hazırlanan ve devlet tarafınca verilen toplumsal yardım parası ve destekleri birçok vatandaşa destek olmaktadır. Peki 25 Bin TL barınma yardımı nereden ve nasıl alınır. 2020 Barınma Yardımı başvuruları nereden yapılacak sizler için derledik. İl ve İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf şubeleri, Ailelerden gelen barınma yardımı destek ödemesi taleplerini topluyor. Daha sonra verilen taleplerden şartları taşıyan uygun ailelere ödemeler gerçekleştiriliyor.

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