Faizlerin düşmesiyle bankalar yılbaşına özel ihtiyaç kredisi kampanyasına hız verdi. Bir yıl önce aylık yüzde 1.79, altı ay önce 1.40 olan faizler, 0.94'e kadar geriledi. 3 ay ertelemeli kredilerin vadesi ise 5 yıla kadar çıktı. 2020 yılı kredisi kampanyaları birbiri ardına geliyor! Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi faiz indirimlerine özel ve katılım bankalarının da katılmasıyla birlikte 2020 yılı başında çok sayıda banka indirim kampanyalarıyla gündeme geldi. İşte Şekerbank, Denizbank, Burgan bank, En para, HSBC, TEB, ING ve İş Bankası kredi faiz oranları...

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