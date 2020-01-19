Dev projede geri sayım! Çalışmalar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü katıldığı törende Büyük İstanbul Tüneli ile ilgili açıklama yapmış, etüt çalışmalarının tamamlandığını ifade etmişti. Marmaray ve Avrasya'dan sonra boğazın altından geçecek olan yeni tüneli günde 6.5 milyon yolcunun kullanması bekleniyor.

ANA TÜNEL HASDAL VE ÇAMLIK KAVŞAKLARI ARASINDA OLACAK

Büyük İstanbul Tüneli projesi için ihale hazırlık çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Büyük İstanbul Tüneli projesinde ana tünelin, Avrupa Yakası'ndaki Hasdal kavşağından başlayarak, boğazın 140 metre altından geçerek Anadolu Yakası'ndaki Beykoz Küçüksu'nun altından Çamlık kavşağına kadar uzanması planlanıyor. Tünel oradan da TEM'e bağlanacak.