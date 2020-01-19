Müjde geldi! 20 Ocak Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2020 yılı buzağı parası ne kadar, nasıl alınır?

Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Peki, 2018 2. dönem buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri ayın kaçında ödenecek? Bu arada 2020 yılı buzağı desteklemelerini başvuruları başlamış olup çiftçilerimizin başvuru şartlarına uygun olarak İl/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekir. 2020 yılı desteklemeleri kapsamında, başvuru yapmak isteyen üreticilerin buzağılarının 2019 yılında doğmuş, TÜRKVET ve E-Islah veri tabanına kayıtlı, programlı aşıları tamamlanmış olması gerekmektedir.

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