Kripto paralar son yıllarda bir hayli popüler... Teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımıza giren, klasik para kavramını değiştiren bu ürünler artık gündelik alışverişlerde kullanılmaya başlandı. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde mücevherciden inşaatçıya, restorandan eğlence mekânlarına, eczaneden özel okullara kadar birçok şirket kripto para kabul ediyor. İşyerleri kapılarına 'Bitcoin kabul edilir' yazıları asıyor. Kimi bitcoin'le ilaç satıyor, kimi ev...