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  • 19.01.2020 11:48
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 11:53

ile alışveriş nasıl yapılır? Hayatımız coin oluyor!

Bundan sadece 10 yıl kadar önce hayatımıza giren ve son zamanlarda adı daha çok duyulan "lar" yaşamımızda önemli bir yer almaya başladı. Otelden eczaneye, emlakçıdan restorana varana kadar birçok yer ve altcoinler ile ödeme kabul ediyor. Kapısında "Bitcoin kabul edilir" yazan birçok dükkanda, satışlar olumlu yönde etkilendi.

Kripto paralar son yıllarda bir hayli popüler... Teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımıza giren, klasik para kavramını değiştiren bu ürünler artık gündelik alışverişlerde kullanılmaya başlandı. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde mücevherciden inşaatçıya, restorandan eğlence mekânlarına, eczaneden özel okullara kadar birçok şirket kripto para kabul ediyor. İşyerleri kapılarına 'Bitcoin kabul edilir' yazıları asıyor. Kimi bitcoin'le ilaç satıyor, kimi ev...

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