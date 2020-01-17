Milyonlarca insanın gözü 2020 yılında çıkacak vergi affı haberine çevrildi. Daha önce 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırma hakkı kazanmış ve hakkı bozulanlar için vergi affı da gündemde geldi. Peki, 2020 vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu yapılandırmasını kaçıranlar yeni bir vergi borcu yapılandırmasını talep ediyor. Yeni bir vergi borcu yapılandırması olup olmayacağı ise henüz belli değil. Borcunuzu isteğe bağlı olarak 18 ay taksitle ödeyebilirsiniz. Taksitler 2 ayda bir ödendiğinden 36 aylık taksitlenmiş olacaktır. Vergi yapılandırma başvuruları online yapılabilir.

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