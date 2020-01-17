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  • 17.01.2020 16:11
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 16:11

2020 vergi affı çıktı mı? larını ödeyemeyenlere af hakkı

Daha önce çıkartılan yapılandırma hakları bozulanlar için yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Meclis’e getirilen yüzde 50 vergi indirimi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi. İşte 2020 vergi affıyla ilgili konunun detayları… Vergi yapılandırması çıkması durumunda; ların gecikme leri ve ları silinecek. Borcun anapara üzerinden peşin ödendiği durumda enflasyon tutarı üzerinden indirim yapılacak.

2020 vergi affı çıktı mı? Borçlarını ödeyemeyenlere af hakkı

Milyonlarca insanın gözü 2020 yılında çıkacak vergi affı haberine çevrildi. Daha önce 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırma hakkı kazanmış ve hakkı bozulanlar için vergi affı da gündemde geldi. Peki, 2020 vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu yapılandırmasını kaçıranlar yeni bir vergi borcu yapılandırmasını talep ediyor. Yeni bir vergi borcu yapılandırması olup olmayacağı ise henüz belli değil. Borcunuzu isteğe bağlı olarak 18 ay taksitle ödeyebilirsiniz. Taksitler 2 ayda bir ödendiğinden 36 aylık taksitlenmiş olacaktır. Vergi yapılandırma başvuruları online yapılabilir.

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