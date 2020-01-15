Ziraat Bankası 2020 yılı için ev satın almak isteyenlere TOKİ ile birlikte büyük bir müjde verdi. Bu bağlamda TOKİ Başkanlığı tarafından hayata geçirilen sosyal konut projeleri kapsamında kullanılabilmesi için Ziraat Bankası'ndan yüzde 0.49 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başlatıldı. Vatandaşların merak ettiği Ziraat Bankası TOKİ Sosyal Konut Kredisi kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Konut kredisi hesaplama aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz. 180 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %80'ine kadar kredi kullanabilirsiniz.

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