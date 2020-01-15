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  • 16.01.2020 09:26
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 09:26

0.49 müjdesi! Ziraat sı 2020 yılı kredi başvurusu ve konut kredisi hesaplama!

tarafından verilen 0.49 müjdesi vatandaşları oldukça sevindirmişti. Daha sonra ise Ziraat Katılım sı da 0.49 oranı ile konut kredisi vereceği müjdesini paylaştı. yapmış olduğu açıklamasında 240 ay vadeli 0.49 faiz oranı ile konut kredisi verileceği duyurulmuştu. 0.49 faiz oranı avantajıyla konut kredisi kullanan vatandaşlar, 240 ay vade seçeneğini tercih ettiklerinde aylık 709 TL tutarındaki taksitlerle borçlarını ödeyebiliyor. Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut/işyeri satın almak isterseniz, belirtilen şartları taşımanız hâlinde, size en yakın şubemize T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanınızla müracaat etmeniz yeterlidir.

Ziraat Bankası 0.49 faiz kampanyası ve kredi hesaplama

Ziraat Bankası 2020 yılı için ev satın almak isteyenlere TOKİ ile birlikte büyük bir müjde verdi. Bu bağlamda TOKİ Başkanlığı tarafından hayata geçirilen sosyal konut projeleri kapsamında kullanılabilmesi için Ziraat Bankası'ndan yüzde 0.49 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başlatıldı. Vatandaşların merak ettiği Ziraat Bankası TOKİ Sosyal Konut Kredisi kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Konut kredisi hesaplama aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz. 180 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %80'ine kadar kredi kullanabilirsiniz.

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HaberlerEkonomi Haberleri0.49 Ziraat Bankası konut kredisi müjdesi! Ziraat Bankası 2020 yılı kredi başvurusu ve konut kredisi hesaplama!
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