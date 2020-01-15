Türkiye'de milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaş 2020 maaşlarını zamlı alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işçi sendikaları ve işveren temsilcileri ile yaptıkları 2020 yılı asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının ardından asgari ücret yeni yılda 2 bin 20 liradan 2 bin 324 liraya yükselmişti. Bu gelişmenin üzerine bankalar da asgari ücretli müşterilerinin kullanabilecekleri en yüksek kredi tutarını da yeniden revize etti. Buna göre asgari ücretli çalışanlar bankalardan en fazla ne kadar kredi çekebilecek? Detayları haberimizde verdik. Bankalar kişilere kredi verirken, mevzuatları gereği müşterilerinin aylık gelirinin %70'inden daha fazla ödeme alamamaktadır.



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