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  • 16.01.2020 09:17
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 09:17

2000 TL alan birine ne kadar kredi çıkar? hesaplama nasıl yapılır? ?

2000 TL alan birine ne kadar kredi çıkar? Limit arttırma işlemleri ve diğer kredilerle alakalı merak edilen bilgiler.. 2020 yılında e yüzde 15 oranında zam yapıldı. Bu gelişme sonrasında asgari ücretliler bankalardan en fazla ne kadar kredi çekebilecek? İşte hesaplama yöntemleri ve detayları... 2020 yılı maaşa göre kredi limiti hesaplandığında zamlı asgari ücret tutarı olan 2 bin 234 TL miktarının yarısı olan bin 162 lira bankalar tarafından esas alınan orandır. Fakat bu tutar üzerinden müşterinin eğer varsa bankalara yapılan düzenli kredi ödemesi de düşürülmektedir.

Maaşa göre kredi limiti hesaplama nasıl yapılır?

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaş 2020 maaşlarını zamlı alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işçi sendikaları ve işveren temsilcileri ile yaptıkları 2020 yılı asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının ardından asgari ücret yeni yılda 2 bin 20 liradan 2 bin 324 liraya yükselmişti. Bu gelişmenin üzerine bankalar da asgari ücretli müşterilerinin kullanabilecekleri en yüksek kredi tutarını da yeniden revize etti. Buna göre asgari ücretli çalışanlar bankalardan en fazla ne kadar kredi çekebilecek? Detayları haberimizde verdik. Bankalar kişilere kredi verirken, mevzuatları gereği müşterilerinin aylık gelirinin %70'inden daha fazla ödeme alamamaktadır.


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