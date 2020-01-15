2020 yılı için TOKİ vatandaşları ev sahibi yapma konusunda kararlı. TOKİ başkanlığı 2020 yılı alt gelir grubu ve orta gelir grubu konut ve işyeri satış listeleri güncellendi. Bilindiği üzere TOKİ Başkanlığı'nın Türkiye geneli hemen hemen her şehirde devam eden çok sayıda projesi bulunuyor. Bu projelerin bir kısmının tamamı satılmış olsa da binlerce konut için yeni satış duyuruları yayımlanıyor. TOKİ, en ucuzu 83 bin TL 'den vatandaşları ev sahibi yapıyor. Ayda 305 TL taksitle konut satışı kampanyasının detayları haberimizde.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ