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  • 16.01.2020 09:29
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 09:29

alt gelir grubu taksitle kira öder gibi ev satışı! İşte şehir ve ilçeler - TOKİ 2020 yılı konut projeleri

2020 yılı konut projeleri: Söz konusu duyurular TOKİ resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Konutların detayları , ödeme planları ve diğer detaylara TOKİ'nin toki.gov.tr resmi sayfasından ulaşabilirsiniz. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar başvurması gerekiyor. Peki TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır? Ödeme seçenekleri ise 15, hatta 20 seneye kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak farklılık gösteriyor.

TOKİ 2020 yılı konut projeleri: Taksitle kira öder gibi

2020 yılı için TOKİ vatandaşları ev sahibi yapma konusunda kararlı. TOKİ başkanlığı 2020 yılı alt gelir grubu ve orta gelir grubu konut ve işyeri satış listeleri güncellendi. Bilindiği üzere TOKİ Başkanlığı'nın Türkiye geneli hemen hemen her şehirde devam eden çok sayıda projesi bulunuyor. Bu projelerin bir kısmının tamamı satılmış olsa da binlerce konut için yeni satış duyuruları yayımlanıyor. TOKİ, en ucuzu 83 bin TL 'den vatandaşları ev sahibi yapıyor. Ayda 305 TL taksitle konut satışı kampanyasının detayları haberimizde.

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