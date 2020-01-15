TOKİ başvurusu nasıl yapılır 2020 ödeme planı nasıl? Soruları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürecek TOKİ 100 bin konut projesi için başvurular bugün yani 15 Ocak'ta sona erdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TOKİ kura sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor? Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek.

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