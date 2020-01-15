15 Ocak tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 artışla 294,10 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 294 liradan işlem gördü. İşte 15 Ocak anlık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?