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  • 15.01.2020 18:28
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 18:28

yükselmeye başladı! 15 Ocak anlık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu?

Global piyasalarda doların güven kaybetmesinin ardından vatandaşlar altın alıp yatırım yapmaya başladı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 294,10 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.958,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 294,10 liradan işlem gördü. Peki, 15 Ocak anlık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu? İşte nda son durum

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

15 Ocak tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 artışla 294,10 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 294 liradan işlem gördü. İşte 15 Ocak anlık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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