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  • 15.01.2020 19:38
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 19:38

15 Ocak yatan iller! SMS ve e-Devlet üzerinden sorgulama işlemi nasıl yapılır?

15 Ocak yatan iller, şu günlerde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evde bakım maaşı her ay belirlenen tarihlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödeniyor. Peki, 15 Ocak hangileri? SMS ve e-Devlet üzerinden sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar maaşların hangi illerde hesaplara yatırıldığını öğrenmek istiyor. On binlerce vatandaş evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığını araştırmaya başladı. Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Peki, SMS ve e-Devlet üzerinden sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte sorgulama bilgileri

15 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşlarının Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, İzmir, Ordu, Antalya, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye, Zonguldak, Konya, Kırklareli, İstanbul, Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Denizli, Bilecik, Aydın, Hatay, Adıyaman, Edirne, Sakarya, Manisa, Erzurum, Gümüşhane, Muğla, Tekirdağ, Rize'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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