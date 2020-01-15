Evde bakım maaşı alan vatandaşlar maaşların hangi illerde hesaplara yatırıldığını öğrenmek istiyor. On binlerce vatandaş evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığını araştırmaya başladı. Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Peki, SMS ve e-Devlet üzerinden sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte sorgulama bilgileri

15 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşlarının Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, İzmir, Ordu, Antalya, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye, Zonguldak, Konya, Kırklareli, İstanbul, Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Denizli, Bilecik, Aydın, Hatay, Adıyaman, Edirne, Sakarya, Manisa, Erzurum, Gümüşhane, Muğla, Tekirdağ, Rize'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...