Ev sahibi olamayan ve kirada oturan vatandaşlara müjde üstüne geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan herkesi konut sahibi olması için seferberlik ilan etmişti. Bu bağlamda 100 bin konut projesi başvuruları bugün bitiyor. Devletin vatandaşı para biriktirerek ev sahibi olmaya teşvik etmek amacı ile başlattığı konut hesabı ile para biriktirmek isteyen kişilerin sayıları artıyor. Konut hesaplarında yapılan birikim tutarları da yükselmeye devam ederken 2020 yılında ödenecek olan konut hesabı katkı tutarı da yükseldi. Ev almak için para biriktiren kişilere devlet 2020 yılında 30 bin lira hibe para desteği verecek.

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