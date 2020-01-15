TOKİ 2020 yılı konut projeleri: Söz konusu duyurular TOKİ resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Konutların detayları , ödeme planları ve diğer detaylara TOKİ'nin toki.gov.tr resmi sayfasından ulaşabilirsiniz. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar başvurması gerekiyor. Peki TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır? Ödeme seçenekleri ise 15, hatta 20 seneye kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak farklılık gösteriyor.

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