Karadeniz ile Marmara Denizi arasında, İstanbul Boğazı'na paralel açılması planlanan Kanal İstanbul projesi Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ekathimerini'nin İngilizce yayınında Stavros Tzimas imzasıyla yayınlanan "Boğaziçi satranç tahtasında Türk hamlesi" başlıklı analizde, Kanal İstanbul'un bölgeye ekonomik ve stratejik etkisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un "10 milyar dolara mal olacak ve 2025 yılında açılacak" sözlerine yer verilen analizde, Türkiye'nin projeyle, 1936 tarihli Montrö Sözleşmesinin, boğazlardan serbest geçişi düzenleyen maddeleri dışında hareket etme imkânı elde edeceğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesiyle, jeopolitik satranç tahtasında Türkiye'nin rolünü büyütmek istediğine de işaret edildi.