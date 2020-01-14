Bugünkü
Takvim

’a 3 talip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, projesinin maliyetini 15 milyar dolar olarak belirlediklerini ifade ederek, "Projeye bu yıl kazmayı vurursak, önce köprü ve yollardan başlayacağız. Ondan sonra projeyi 6 yıl içinde tamamlamış olacağız. Yani 2025 sonu, 2026'da bitirmiş olacağız" dedi.

Kanal İstanbul’a 3 talip
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal projesinin maliyetini 15 milyar dolar olarak belirlediklerini ifade ederek, "Projeye bu yıl kazmayı vurursak, önce köprü ve yollardan başlayacağız. Ondan sonra projeyi 6 yıl içinde tamamlamış olacağız. Yani 2025 sonu, 2026'da bitirmiş olacağız" dedi. Proje ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmaların ilgilendiğini, hepsinin bu işlerde uzman firmalar olduğunu belirten Turhan, Kanal İstanbul ile ilgili şu mesajları verdi:

AMACIMIZ, ülkemizde deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanması, insanların, değerlerin korunması.
KANALIN geçiş kapasitesi Boğaz'ın 2.5 katının üstünde, 3 katına yakın olacak.
'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçecek.
KANAL İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında. Kanaldan 2035'te geçen araç sayısı 50 bini bulacak. Kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKanal İstanbul’a 3 talip
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri