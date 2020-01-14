Kanal İstanbul’a 3 talip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesinin maliyetini 15 milyar dolar olarak belirlediklerini ifade ederek, "Projeye bu yıl kazmayı vurursak, önce köprü ve yollardan başlayacağız. Ondan sonra projeyi 6 yıl içinde tamamlamış olacağız. Yani 2025 sonu, 2026'da bitirmiş olacağız" dedi. Proje ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmaların ilgilendiğini, hepsinin bu işlerde uzman firmalar olduğunu belirten Turhan, Kanal İstanbul ile ilgili şu mesajları verdi:
AMACIMIZ, ülkemizde deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanması, insanların, değerlerin korunması.
KANALIN geçiş kapasitesi Boğaz'ın 2.5 katının üstünde, 3 katına yakın olacak.
Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçecek.
KANAL İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında. Kanaldan 2035'te geçen araç sayısı 50 bini bulacak. Kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak.
AMACIMIZ, ülkemizde deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanması, insanların, değerlerin korunması.
KANALIN geçiş kapasitesi Boğaz'ın 2.5 katının üstünde, 3 katına yakın olacak.
Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçecek.
KANAL İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında. Kanaldan 2035'te geçen araç sayısı 50 bini bulacak. Kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak.
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