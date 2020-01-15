Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.01.2020 09:20
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 09:20

E-bordro giriş nasıl yapılır? Memur zamlı maaşlar ve fark yattı mı?

itibari ile memur zamlı maaşları hesaplara geçiyor. Bu bağlamda milyonlarca memur e-bordro giriş servisini kontrol ediyor. Dolayısıyla E-Bordro ekranı üzerinden maaş görüntüleme işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, E-Devlet ekranına giriş yapmak istiyor. Peki, E-Bordro girişi ile maaş görüntüleme işlemi nasıl yapılır? Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde istihdam edilen çalışanlar da maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından emekli ve memur emeklisine yapılacak zam oranı netleşmişti.

E-Bordro Ocak 2020 maaş sorgulama!

E-Bordro girişi ile maaş görüntüleme nasıl yapılır? Her ayın 15'inde memur maaşları yatıyor. 15 Mayıs tarihine gelinmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden maaş görüntülemenin nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, E-Bordro girişi ile maaş görüntüleme işlemi nasıl yapılır? Tüm ayrıntılar haberimizde... Memur maaş katsayısının yüzde 5.49 artırılmasının ardından hesaplanan zamlı maaşlar bugün hesaplara yatırılacak. Ayrıca memurlara 14 günlük zam farkı da ödenecek. Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde istihdam edilen çalışanlar da maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri15 Ocak E-bordro giriş memur zamlı maaş sorgulama nasıl yapılır? Memur zamlı maaşlar ve fark yattı mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri