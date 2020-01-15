E-Bordro girişi ile maaş görüntüleme nasıl yapılır? Her ayın 15'inde memur maaşları yatıyor. 15 Mayıs tarihine gelinmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden maaş görüntülemenin nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, E-Bordro girişi ile maaş görüntüleme işlemi nasıl yapılır? Tüm ayrıntılar haberimizde... Memur maaş katsayısının yüzde 5.49 artırılmasının ardından hesaplanan zamlı maaşlar bugün hesaplara yatırılacak. Ayrıca memurlara 14 günlük zam farkı da ödenecek. Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde istihdam edilen çalışanlar da maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler.

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