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  • 13.01.2020 20:40
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 20:49

Son dakika: Bakan Turhan açıkladı! " Projesi ile 3 ülke ilgileniyor"

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Turhan, "Kanal Projesi ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmalar ilgileniyor. Hepsi bu işlerde uzman firmalar" dedi.

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