Son dakika: Bakan Turhan açıkladı! "Kanal İstanbul Projesi ile 3 ülke ilgileniyor"
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Turhan, "Kanal İstanbul Projesi ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmalar ilgileniyor. Hepsi bu işlerde uzman firmalar" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Turhan, "Kanal İstanbul Projesi ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmalar ilgileniyor. Hepsi bu işlerde uzman firmalar" dedi.
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