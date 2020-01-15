Yaklaşık 12.8 milyon emekli bir yandan zamlı maaşlarını almayı beklerken, bir yandan da gelirini artıracak müjdeler bekliyor. Emekliler, her ay verilen ve maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödemenin artırılmasını istiyor.
- Ekonomi
- 15.01.2020
- Gazete
Emekliye yüzde 8 ek ödeme | SSK SGK ve Bağ-Kur 2020 Ocak ayı ek ödemeli güncel emekli maaş ne kadar olacak?
Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4-5’ten yüzde 8’e çıkarılması gündemde. Peki talepler hayata geçerse SSK ve Bağ-Kur’lulara ödenecek artış ne kadar olacak? En güncel liste ve hesaplama haberimizde. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Yaklaşık 12.8 milyon emekli bir yandan zamlı maaşlarını almayı beklerken, bir yandan da gelirini artıracak müjdeler bekliyor. Emekliler, her ay verilen ve maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödemenin artırılmasını istiyor.
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