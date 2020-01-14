Yaklaşık 12.8 milyon emekli için Ocak zam ayı oldu. Tüm emeklilerin maaşı değişti. 3 Ocak'ta zam oranlarının ortaya çıkmasının ardından, sıra ödemelere geldi. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri, bu hafta başlıyor.
- Ekonomi
- 14.01.2020
- Gazete
Emeklinin zammı yatıyor! SSK, SGK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre maaşlar ne zaman yatacak?
Yaklaşık 12.8 milyon emekli için Ocak zam ayı oldu. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri bu hafta başlıyor. SSK emeklileri 17, Bağ-Kur’lular ise 24 Ocak’tan itibaren zamlı maaşlarını cebine koyacak. Peki emekliler maaşlarını ne zaman alacak? İşte tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı günleri listesi...
Yaklaşık 12.8 milyon emekli için Ocak zam ayı oldu. Tüm emeklilerin maaşı değişti. 3 Ocak'ta zam oranlarının ortaya çıkmasının ardından, sıra ödemelere geldi. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri, bu hafta başlıyor.
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