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  • 14.01.2020 08:29
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 08:30

Emekli memur maaş farkı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ve cek?

Maaş farkı yattı mı? Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıkmıştı. Memur ve memur emeklileri zamlı maaşlarının ödenip ödenmediğini merakla araştırıyorlar. Peki, emekli memur maaş farkı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ve cek?

Emekli memur maaş farkı yattı mı?

Emekli memur maaş farkı yattı mı? Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı. Peki, emekli memur maaş farkı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ve memur maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKI YATTI MI?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

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