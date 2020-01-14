Emekli memur maaş farkı yattı mı? Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı. Peki, emekli memur maaş farkı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ve memur maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKI YATTI MI?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

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