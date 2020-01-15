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  • 15.01.2020 10:44
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 10:44

'lerle ilgili flaş gelişme!

'li Defense One, ’un mart ayının sonuna kadar ’de gerçekleşecek olan parçalarının üretiminin tamamen biteceği açıklamasının doğru olmadığını söyledi. Buna göre en kritik parçaların yer aldığı üretim, 2020 boyunca devam edecek.

ABD, JETLERİN ÜRETİMİ İLE İLGİLİ TÜRKİYE'YE BAĞLI KALMAYA DEVAM EDİYOR
Türkiye'yi, Rus S-400 alımından sonra F-35 programından çıkarmak üzere girişimlerde bulunan ve ikili ilişkilerin bir süre zarar görmesine neden olan ABD, yine de jetlerin üretimi konusunda Türkiye'ye bağımlı olmaya devam ediyor. Bugün konuyla ilgili bir son dakika haberi geldi.

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