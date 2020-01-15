2020 yılı emekliye en fazla promosyon ücreti veren banka hangisi? Sorusu oldukça merak ediliyor. Emekli 2020 promosyon ödemeleri için bankalar tekliflerini sunmaya başladı. 2017 yılında yürürlüğe giren uygulama sonrası ikinci kez ödeme yapmaya hazırlanan bakalar, emekli maaşını taşıyanlara özel ek kampanyalar yapmaya başlattı. 2020 emekli promosyon ödemeleri için bankalar son tekliflerini birer birer oluşturmaya başladı. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.



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