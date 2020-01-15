Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.01.2020 10:41
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 10:46

2020 yılı emekliye en fazla ücreti veren hangisi?

2020 yılı ile birlikte milyonlarca emekli miktarlarını merak ediyor. lar emeklileri kapmak için büyük bir yarışa girdi. Emekliler ise en fazla promosyon ücreti veren banka hangisi diye internette araştırma yapıyor. Bu bağlamda en fazla promosyon ücretini veren banka oldu. TEB emekli maaş promosyonu 850 TL – 1.000 TL aralığında değişiyor. Emeklilere kampanyalar adı altında, bir emekli maaş müşterisi arkadaşını getirene 100 TL nakit ödeme yapan TEB, 2020 yılında en yüksek emekli maaş promosyon ödemesini 1.100 TL’ye yükseltiyor. Bankalar 2020 yılı için emeklilere yapacağı promosyon ödemelerinin haricinde çeşitli kampanyalar ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

2020 yılı emekliye en fazla promosyon ücreti veren banka hangisi?

2020 yılı emekliye en fazla promosyon ücreti veren banka hangisi? Sorusu oldukça merak ediliyor. Emekli 2020 promosyon ödemeleri için bankalar tekliflerini sunmaya başladı. 2017 yılında yürürlüğe giren uygulama sonrası ikinci kez ödeme yapmaya hazırlanan bakalar, emekli maaşını taşıyanlara özel ek kampanyalar yapmaya başlattı. 2020 emekli promosyon ödemeleri için bankalar son tekliflerini birer birer oluşturmaya başladı. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.


DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2020 yılı emekliye en fazla promosyon ücreti veren banka hangisi?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri