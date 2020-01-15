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  • 16.01.2020 09:19
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 09:19

16 Ocak emeklilere paketi müjdesi geldi! ve Bağkur emekli maaşı intibak mı sonrası kaç TL olacak?

ve Bağkur emeklileri için müjde gibi bir haber geldi. Bu bağlamda 2000 sonrası emeklilerin maaşlarındaki mağduriyetlerin giderileceği emekli yasası son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, şu anda çalışanlara emekli olduklarında bağlanacak maaş yükselecek. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i göstermiş, kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis'e birçok kez teklif sunulmuştu. Şimdilerde ise emekli intibak yasası için gözler Meclisten çıkacak olan karara çevrildi. Peki, Emekli intibak yasasında son durum ne? İntibak yasası çıkacak mı? Emekli maaşları ve intibakla ilgili en son haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de....

Emekli maaşı intibak zammı sonrası ne kadar olacak?

Emekliler heyecanla intibak yasasından gelecek haberi bekliyor! 2000 sonrasında ve öncesinde emekli olan kişilerin maaşları arasında miktar olarak fark vardı. Aradaki maaş farkı giderek açılmaya başlayınca 2008 sonrası emekliler mağduriyet yaşamaya başladı. Emekli vatandaşlar maaş dengesi talebinde bulundu. Şimdilerde ise emekli intibak yasası için gözler Meclisten çıkacak olan karara çevrildi. 2000'den sonra emekli olanlar için de intibak istediklerini anlatan TÜED Başkanı Ergün, 'Cumhurbaşkanımız'a mektup gönderdik, umutluyuz' dedi. Peki intibak artışı olursa 2000'den sonraki emekliler ne kadar zam alacak? Emekli maaşları ve intibakla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de....

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