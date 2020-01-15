SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı için heyecanlı bekleyiş başladı. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında milyonlarca emekli maaşların yatmasını bekliyor. Aynı zamanda emekliler enflasyon farkı ile oluşan zammı bu ay alacak. SSK emeklileri 17 Ocak itibarıyla maaşlarını hesaplarda görmeye başlayacak. Bağ-Kur emeklileri ise 24 Ocak 2020 itibarıyla paralarını alacak. Memur emeklileri zamlı maaşların yanı sıra 3 aylık enflasyon farkı da alacak. Enflasyon farkı 416 TL'nin altında olmayacak. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? İşte emekli maaşları ödeme tablosu...

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