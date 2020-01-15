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  • 16.01.2020 09:16
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 09:16

Emekli maaşını tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar aldı mı? ayı ve Bağkur emekli maaşları yattı mı?

Yaklaşık 12.8 milyon emekli için Ocak ayı oldu. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri bu hafta başlıyor. emeklileri 17, Bağ-Kur'lular ise 24 Ocak'tan itibaren zamlı maaşlarını cebine koyacak. Peki emekliler maaşlarını ne zaman alacak? İşte tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı günleri listesi.. Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünden "4C " (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emeklilik-islemleri-evrak-takibi) seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların emekli maaşları yattı mı?

12.8 milyon SSK SGK ve Bağkur emeklisi için bu ay zam ayı oldu. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını hangi gün alacaklarını merak ediyor.
Bu bağlamda tüm emeklilerin maaşı değişti. 3 Ocak'ta zam oranlarının ortaya çıkmasının ardından, sıra ödemelere geldi. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri, bu hafta başlıyor.Sosyal Güvenlik Kurumu, zam oranlarına göre yeni maaşları hesapladı. Emekliler, 17 Ocak'tan itibaren zamlı paralarını alacak. Ödemeler ayın 28'inde tamamlanacak.. Peki emekli maaş tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar zamlı maaşlarını ne zaman alacaklar? Haberimizde gün gün detayları bulabilirsiniz. Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanları emekli maaşı yatma zamanlarını haberimizde verdik.

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