12.8 milyon SSK SGK ve Bağkur emeklisi için bu ay zam ayı oldu. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını hangi gün alacaklarını merak ediyor.

Bu bağlamda tüm emeklilerin maaşı değişti. 3 Ocak'ta zam oranlarının ortaya çıkmasının ardından, sıra ödemelere geldi. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri, bu hafta başlıyor.Sosyal Güvenlik Kurumu, zam oranlarına göre yeni maaşları hesapladı. Emekliler, 17 Ocak'tan itibaren zamlı paralarını alacak. Ödemeler ayın 28'inde tamamlanacak.. Peki emekli maaş tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar zamlı maaşlarını ne zaman alacaklar? Haberimizde gün gün detayları bulabilirsiniz. Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanları emekli maaşı yatma zamanlarını haberimizde verdik.

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