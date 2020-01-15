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  • 15.01.2020 16:05
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 16:05

Son dakika: Valiliği'nden uyarısı: Dolandırıcılık başladı

şirketi 'in 'ya kuracağı fabrikada iş bulma vaadiyle dolandırıcılık olaylarına rastlanmaya başlandı. Manisa Valiliği bu konuyla ilgili olarak vatandaşları uyardı.

Valilik uyardı: Dolandırıcılık başladı!

Valiliği, "Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme" vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşandığını, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Valiliğin açıklamasında, son günlerde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün de adı kullanılarak dolandırıcılık yapıldığına yönelik bilgilerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme adı altında vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapıldığı, bu nedenle Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, emniyet ve jandarmaya bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

yatırımı konusunda görüşmelerin sürdüğü Volkswagen, ekim ayında Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli " Turkey Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.

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