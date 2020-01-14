Ülkenin vizyon projelerinden biri olarak ilk tanıtımı 27 Aralık 2019'da yapılan Türkiye'nin Otomobili, büyük ses ve heyecanı da beraberinde getirdi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Gurubu (TOGG) tarafından üretilecek otomobil, yazılı ve görsel medyada geniş yer buldu. Ayrıca sosyal medyada da defalarca ana gündem maddesi olan yerli otomobil, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. TOGG'un tanıtımın hemen öncesinde devreye aldığı twitter hesabı daha bir ay geçmeden 360 binden fazla takipçiye ulaştı. TOGG bu kadar popüler olunca, şirket isminin olumlu rüzgarından yararlanmak isteyen uyanıklar marka tesciline koştu.