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  • 15.01.2020 09:40
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 09:40

Milyonların gözü oradaydı! ve Bağkur emekli maaşları yle kaç lira oldu? ve tavan ücretleri...

ve Bağkur emekli maaş ları için milyonların beklediği enflasyon rakamları açıklanmıştı. 2019'un son 6 aylık enflasyonu yüzde 6,5 oldu. SSK ve emeklileri 2020'de maaşlarını yüzde 6,5 zamlı alacak. Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı de artacak. En düşük SSK emeklisi 84 lira ek ödeme alırken, en düşük Bağ-Kur emeklisine 75 lira ek ödeme ödenecek. Yeni yılda emeklilerin aldığı maaşa göre de ek ödeme tutarı 57 lira ile 285 lira arasında değişecek. Peki SSK SGK ve Bağkur olacak? İşte taban ve tavan emekli maaşı... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

Milyonlar bekliyordu! Emekli maaşları ek ödemeyle birlikte ne kadar?

Ocak ayı ile birlikte yaklaşık 12,5 emekli ile 3 milyona yakın memur zam aldı. Aralık enflasyonunun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla birlikte emeklilere ve memurlara uygulanacak zam oranları da netleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan 6.49 oranında zam alırken, memurlar ve Emekli Sandığı mensubu emekliler ise yüzde 4 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 1.49'luk enflasyon farkını da alacaklar. SSK SGK ve Bağkur emekli maaşları ek ödemeyle kaç TL olacak? En düşük SSK emeklisi 84 lira ek ödeme alırken, en düşük Bağ-Kur emeklisine 75 lira ek ödeme ödenecek. Yeni yılda emeklilerin aldığı maaşa gore de ek ödeme tutarı 57 lira ile 285 lira içinde değişecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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