Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), ABD'deki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Türkiye'nin Otomobili'ni tanıttı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Las Vegas'taki fuarda düzenlenen Geleceğin Mobilite Çağını Birlikte Tasarlayalım panelinde konuştu. Karakaş, aralarında dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinin temsilcilerinin bulunduğu bir dinleyici grubuna 'Türkiye otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğini anlattı. TOGG, 2022'de C-SUV modeli pazara çıktığında, Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak.
Gürcan Karakaş, Las Vegas'ta yerli otomobili anlattı.
Gürcan Karakaş, Las Vegas'ta yerli otomobili anlattı.
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