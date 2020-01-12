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  • 12.01.2020 13:12
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 13:13

de flaş gelişme! Patent başvuruları yapıldı!

Son dakika haberi: 'nin milli gururu i tescil süreçleri de ulusal ve uluslararası alanlarda hızla ilerliyor. Ülkenin vizyon projesi olarak 27 Aralık 2019'da tanıtılan ve 2022 sonunda ilk araçlarının seri üretimden çıkarılması planlanan "Türkiye'nin Otomobili"nde patent çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), otomobilin tasarımları için Avrupa'da bazı ülkelerin yanı sıra Rusya Federasyonu, ABD, Hindistan, Çin, Japonya ve Güney Kore'ye tescil başvuruları gerçekleştirdi.

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