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  • 15.01.2020 09:45
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 09:45

Taşeron işçi için 2020'de 4D'li 4 müjde birden! , oranı, ve ikramiye (tediye) ödemesi...

4/D statüsüne kavuşan taşeron işçileri ilgilendiren 4 konuda önemli adımlar atılacak. İşçiler tarafından açılan davalar neticesinde yüzdelik fark konusunda emsal kararlar verildi. Aynı şekilde ve oranı ile ilgili önemli gelişmeler taşeron işçileri bekliyor. İşte taşeron işçiler hakkında son dakika gelişmeleri... 4 farklı taksit halinde ödenecek tediye ödemelerinin Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belli olması bekleniyor. Karar yayımlandıktan sonra ilk iki ilave tediye ödemelerinin tarihleri açıklanacak. İlave tediye ödemeleri, işçilerin aldığı maaşa göre hesaplanmaktadır. Brüt ücret üzerinden yapılan hesaplamada en düşük ilave tediye ödemesi, asgari ücret + yüzde 4 zam üzerinden yatırılacak.

2020'de 4D'li Taşeron işçilere 4 fırsat birden!

2020 yılında 4D'li Taşeron işçiler ile ilgili önemli gelişmeler yaşanacak! Bu bağlamda 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçileri ilgilendiren 4 konuda önemli adımlar atılacak. 2020 yılının Haziran ayında hükümet ile masaya oturacak taşeron işçiler tayin hakkı, yüzdelik dilim ve zam oranı hakkında masadan mutlu olarak ayrılmayı istiyor. Taşeron işçilerin 2020 yılından maaş konusunda bir diğer beklentisi yüzdelik dilim. Zira bu konuda bazı taşeron işçiler dava açıp kazanmışlardı. Hatta bir sendika tüm üyeleri için toplu halde yüzdelik dilim farkının ödenmesi başvurusunda bulundular. Detaylar takvim.com.tr'de

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HaberlerEkonomi HaberleriTaşeron işçi için 2020'de 4D'li 4 müjde birden! Yüzdelik dilim, zam oranı, tayin hakkı ve ikramiye (tediye) ödemesi...
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