2020 yılında 4D'li Taşeron işçiler ile ilgili önemli gelişmeler yaşanacak! Bu bağlamda 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçileri ilgilendiren 4 konuda önemli adımlar atılacak. 2020 yılının Haziran ayında hükümet ile masaya oturacak taşeron işçiler tayin hakkı, yüzdelik dilim ve zam oranı hakkında masadan mutlu olarak ayrılmayı istiyor. Taşeron işçilerin 2020 yılından maaş konusunda bir diğer beklentisi yüzdelik dilim. Zira bu konuda bazı taşeron işçiler dava açıp kazanmışlardı. Hatta bir sendika tüm üyeleri için toplu halde yüzdelik dilim farkının ödenmesi başvurusunda bulundular. Detaylar takvim.com.tr'de

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