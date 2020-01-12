Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte KİT ve Bağlı Ortaklıklarıyla ilgili yapılan düzenlemede önümüzdeki yılda kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve daha verimli kullanmak doğrultusunda sözleşmeli olarak çalışan işçilerin de yapılacak sınav dahilinde başarı olmaları sonucu söz konusu bir kadro oluşturulması gündeme gelmişti. Konu hakkında işçiler yaklaşık 80 bin kişinin geçişi için gözlerini gelecek habere çevirdi. KİT işçilerinden elektrik dağıtım şirketlerinde görev yapan 4 bin 200 işçi Mart ayı içerisinde sürekli işçi statüsüne geçiş yapmak için dilekçe sunduklarını belirtmişlerdi. Peki taşeron işçiye ek ödeme ve zam yapılacak mı? İşte detaylar takvim.com.tr'de

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