Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.01.2020 09:20
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 09:20

'lı 4/D'li enflasyon ve asgari ücret zammı... Taşeron işçilere ne kadar?

- Taşerondan kadroya geçen işçilerin 2020 Ocak tediye ikramiye ödemeleri ne zaman ve ne kadar ödeme yapılacak? Kamu işçileri (4-D) tediye ilk taksit ve ikinci taksit tarihleri..4/D'li taşeron işçiler asgari ücret zammı alabilecek mi? Ek ödeme alabilecekler mi? İşte detaylar... Taşerondan kadroya geçen çalışanlar, 4-d kamu işçilerin maaş haklarının iyileştirilmesi için çalışma yapılmasını beklemekteler. Diğer yandan Ocak ayında yüzde 4 oranında maaş artışı gerekleştirilecek. Maaşı asgari ücretin altında olan işçilerin daha önce alınan karara göre maaşları asgari ücret düzeyine çıkartılacak

Taşeron 2020 ilave tediye ikramiye ödemeleri ne kadar?

Taşeron işçi - Taşerondan kadroya geçiş yapan yaklaşık 900 bin işçinin her yıl belirli taksitlerde aldığı ödemlerin başında ilave tediye ödemeleri yer almaktadır. Bu bağlamda milyonlarca işçi 2020 yılı Ocak ayı tediye miktarını merak ediyor. 2020 yılı Ocak ayında taşeron işçiden kadrolu işçi sınıfına geçenler ile kadrolu kamu işçileri ilave tediye ödemesi alacak. 2019 yılının Aralık ayında son taksitler ödendi. Çalışanlar yeni yıldan itibaren ilave tediye ödemesini almaya başlayacak. İlk taksit ödemesi ile 3 Mart tarihine kadar gerçekleştirilecek.
İlave tediye ödemesi maaşa göre hesaplanır. Buna göre işçilerin brüt ücretlerine göre yapılan hesaplamalar sonucunda 2020 ilk taksit ödemesi miktarı açıklandı

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKHK'lı 4/D'li taşeron işçi enflasyon ve asgari ücret zammı... Taşeron işçilere 2020 ilave tediye ikramiye ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri