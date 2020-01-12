Taşeron işçi - Taşerondan kadroya geçiş yapan yaklaşık 900 bin işçinin her yıl belirli taksitlerde aldığı ödemlerin başında ilave tediye ödemeleri yer almaktadır. Bu bağlamda milyonlarca işçi 2020 yılı Ocak ayı tediye miktarını merak ediyor. 2020 yılı Ocak ayında taşeron işçiden kadrolu işçi sınıfına geçenler ile kadrolu kamu işçileri ilave tediye ödemesi alacak. 2019 yılının Aralık ayında son taksitler ödendi. Çalışanlar yeni yıldan itibaren ilave tediye ödemesini almaya başlayacak. İlk taksit ödemesi ile 3 Mart tarihine kadar gerçekleştirilecek.

İlave tediye ödemesi maaşa göre hesaplanır. Buna göre işçilerin brüt ücretlerine göre yapılan hesaplamalar sonucunda 2020 ilk taksit ödemesi miktarı açıklandı

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