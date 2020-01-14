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  • 14.01.2020 16:42
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 16:42

14 Ocak yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

14 Ocak yatan iller, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde on binlerce vatandaş evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığını araştırmaya başladı. Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Peki, 14 Ocak hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

14 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı her ay belirlenen tarihlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödeniyor. Bu kapsamda Ocak ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde 14 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte sorgulama işlemine dair bilinmesi gerekenler

14 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının şu ana kadar Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, İzmir, Ordu, Antalya, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye, Zonguldak, Konya, Kırklareli, İstanbul, Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Denizli, Bilecik, Aydın, Hatay, Adıyaman, Edirne, Sakarya, Manisa, Erzurum, Gümüşhane, Muğla, Tekirdağ, Rize'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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